Insulti online a giovani musulmane | Corte di Firenze condanna a 40mila euro di risarcimento

La Corte d’Appello di Firenze ha condannato una donna di 31 anni a pagare 40mila euro di risarcimento, suddivisi in 20mila euro ciascuno, alle due giovani musulmane di Crema vittime di insulti online. La causa nasce da commenti offensivi pubblicati sui social, che hanno minato la loro dignità e libertà religiosa. La decisione arriva dopo mesi di battaglie legali e segna un precedente importante contro l’odio digitale.

Insulti Online e Libertà Religiosa: 40mila Euro di Risarcimento per Due Giovani Musulmane. Firenze – Una donna di 31 anni è stata condannata dalla Corte d'Appello di Firenze a risarcire complessivamente 40mila euro, 20mila euro ciascuna, a due rappresentanti dell'Associazione giovani musulmane d'Italia di Crema. La sentenza, emessa dopo oltre un decennio dagli episodi contestati, conclude un caso di diffamazione aggravata e vilipendio della religione scaturito da commenti offensivi pubblicati online nel 2015. La vicenda riapre il dibattito sulla responsabilità online e la protezione delle minoranze religiose.