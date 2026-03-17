Cassiera licenziata e umiliata dal capo con insulti continui | 61mila euro di risarcimento e reintegro al supermercato

Una cassiera di 40 anni è stata licenziata dopo mesi di insulti continui da parte del suo superiore, che le ha rivolto parole come

Una cassiera di 40 anni è stata umiliata per mesi dal capo con insulti pesanti ("Non vali niente, sei un’incapace totale"). Le offese davanti a clienti e colleghi l’hanno portata al crollo psicologico e al licenziamento. Il Tribunale di Rimini le ha dato ragione: reintegro in negozio e 61mila euro di risarcimento (40mila per mobbing). 🔗 Leggi su Fanpage.it

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