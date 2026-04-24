Anticipazioni serale Amici 25 25 aprile | ospiti risultati eliminato provvisorio e sfide che cambiano tutto

La registrazione della sesta puntata del serale di “Amici” di Maria De Filippi si è conclusa e andrà in onda sabato 25 aprile in prima serata su Canale 5. Durante la serata sono previsti ospiti e cambiamenti nelle sfide, con un eliminato provvisorio e risultati ancora da scoprire. Le anticipazioni suggeriscono che l’episodio presenterà diverse prove e momenti di suspense legati alle dinamiche del talent.

Si è conclusa la registrazione della sesta puntata del serale di “Amici” di Maria De Filippi, in onda sabato 25 aprile in prima serata su Canale 5. Nove gli allievi ancora in gara, suddivisi in tre squadre, protagonisti di una puntata ricca di sfide e colpi di scena. Tra gli ospiti in studio figurano Luca. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Anticipazioni Amici 25, puntata 15 febbraio 2026: chi sono i primi allievi al Serale e com’è andata la classifica di canto e ballo.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Amici 25 | anticipazioni serale amici prima puntata | tripla eliminazione | Notizie correlate Serale Amici 25 anticipazioni 25 aprile: chi rischia di essere eliminato e ospitiRoma, 23 aprile 2026 - Manca sempre meno alla finale di Amici 25 e i nomi dei favoriti alla vittoria del talent show condotto da Maria De Filippi... Serale Amici 25, anticipazioni sesta puntata 25 aprile: chi è stato eliminato, ospiti e giudiciLe anticipazioni della sesta puntata del Serale di Amici 25, in onda sabato 25 aprile. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Amici 25, anticipazioni sesta puntata del serale: tre allievi al ballottaggio; Le anticipazioni sulla puntata del serale di Amici 25 di sabato 25 aprile: chi sarà eliminato?; Amici 25 Serale, anticipazioni: la 'vendetta' di Nicolò Filippucci, lite furiosa tra prof e tre big tremano. Chi viene eliminato; Serale Amici 2026, anticipazioni 25 aprile: una sola eliminazione!. Amici 25, le anticipazioni del serale di 25 aprile: chi sarà eliminato?Come al solito torna anche questo giovedì l'appuntamento ormai immancabile con tutte le anticipazioni su Amici 25 e la fase più delicata del programma di Maria De Filippi, quella del serale, che è orm ... cosmopolitan.com Amici 25, Anticipazioni Serale: gli ospiti e gli eliminati della sesta puntataEcco cosa è successo nel corso della sesta registrazione del Serale di Amici 25 e chi sono gli allievi costretti a lasciare definitivamente il talent show di Maria De Filippi. comingsoon.it Ecco le ANTICIPAZIONI della sesta puntata del serale di #Amici25 - facebook.com facebook