Serale Amici 25 anticipazioni sesta puntata 25 aprile | chi è stato eliminato ospiti e giudici

Sabato 25 aprile va in onda la sesta puntata del Serale di Amici 25. Durante la serata sono previste un’eliminazione, tre manche e la presenza di ospiti e giudici in studio. Le anticipazioni indicano che ci sarà un momento di eliminazione e che la puntata sarà caratterizzata da diverse prove e interventi di personaggi invitati. La trasmissione continua a coinvolgere il pubblico con le sue sfide e i momenti live.

Le anticipazioni della sesta puntata del Serale di Amici 25, in onda sabato 25 aprile. Un’eliminazione, le tre manche e gli ospiti in studio. Attenzione spoiler.🔗 Leggi su Fanpage.it Amici 25 | anticipazioni quarta puntata | ecco chi è stato eliminato | serale amici Notizie correlate Serale Amici 25, anticipazioni terza puntata del 4 aprile: chi è stato eliminato, ospiti e giudiciLe anticipazioni della terza puntata del Serale di Amici 25, in onda sabato 4 aprile. Serale Amici 25, anticipazioni quarta puntata 11 aprile: chi è stato eliminato, ospiti e giudiciLe anticipazioni della quarta puntata del Serale di Amici 25, in onda sabato 11 aprile. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Amici 25, le anticipazioni del 18 aprile: chi sarà eliminato?; Amici 25 Serale, anticipazioni: la 'vendetta' di Nicolò Filippucci, lite furiosa tra prof e tre big tremano. Chi viene eliminato; Amici 25, quinta puntata: ospiti, sfide e nuova eliminazione. Tutte le anticipazioni; Serale Amici 25, le anticipazioni del 18 aprile: gli ospiti, i giudici e chi è stato eliminato. Amici 25, anticipazioni Serale 25 aprile: ecco chi rischia l'eliminazione. Le sfide, i ballottaggi e gli ospitiIl countdown per la sesta puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi è ufficialmente iniziato. Sabato 25 aprile 2026, in prima serata su Canale 5, assisteremo a una tappa ... leggo.it Serale di Amici, anticipazioni sesta puntata (25 aprile): chi è stato eliminato, chi sono gli ospitiTutto quello che c'è da sapere sull'appuntamento con il talent di Maria De Filippi registrato giovedì 23 aprile e in onda sabato 25 ... today.it BUONGIORNO AMICI Oggi si registra il sesto serale di #Amici25, stiamo quindi raggiungendo la fine di questo lungo percorso A questa sera con le ANTICIPAZIONI - facebook.com facebook Luca Laurenti ospite della sesta puntata del Serale di #Amici25! Ci vediamo sabato 25 Aprile in prima serata su Canale 5 x.com