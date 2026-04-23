Serale Amici 25 anticipazioni 25 aprile | chi rischia di essere eliminato e ospiti

Il 25 aprile si svolge il prossimo episodio serale di Amici 25, con l’attenzione rivolta ai possibili eliminati e agli ospiti previsti. La finale del talent show condotto da Maria De Filippi si avvicina, e i nomi dei concorrenti più in vista stanno diventando noti. La puntata sarà trasmessa in diretta e si concentrerà sui momenti di gara e sulle decisioni della giuria.

Roma, 23 aprile 2026 - Manca sempre meno alla finale di Amici 25 e i nomi dei favoriti alla vittoria del talent show condotto da Maria De Filippi stanno iniziando a venire a galla. Al termine della sesta puntata, quella di sabato 25 aprile, il pubblico assisterà a una nuova eliminazione molto pesante. Ecco cosa vedremo nella puntata del Serale di Amici 25 registrata oggi giovedì 23 aprile e in onda sabato 25 su Canale 5 dalle 21.20. Ecco le anticipazioni della puntata secondo Superguida Tv. Gli ospiti. Le squadre. La classifica del televoto. Chi va al ballottaggio. Gli ospiti. Pochi volti nuovi fra gli ospiti della puntata di sabato 25 aprile del Serale di Amici 25: Luca Argentero e Luca Laurenti, mentre l’ospite comico è Alessandro Siani.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Serale Amici 2026, anticipazioni: tripla eliminazione

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