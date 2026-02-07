Una storia importante | la storia dei Picentini e dello Stato di Giffoni raccontata in un libro

Un nuovo libro ripercorre la storia dei Picentini e dello Stato di Giffoni, partendo dalla distruzione di Picentia fino alla nascita dello Stato di Giffoni. Attraverso i dettagli della Via Popilia, l’autore ricostruisce un passato ricco di eventi e trasformazioni che hanno segnato questa zona. La narrazione si concentra sui momenti chiave e sulle vicende che hanno plasmato il territorio, offrendo una lettura semplice e diretta di un patrimonio storico ancora vivo.

"UNA STORIA IMPORTANTE" Dalla distruzione di Picentia allo Stato di Giffoni. passando per la Via Popilia. La sala Consiliare del Comune di Giffoni Sei Casali, a Capitignano, sabato 21 febbraio 2026 dalle ore 17:00, si prepara ad accogliere la presentazione del libro-racconto "Una Storia.

