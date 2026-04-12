Giffoni Valle Piana | trovata una grande vasca in eternit abbandonata l' intervento di Anpana
Le Guardie Ambientali Anpana hanno scoperto una grande vasca in eternit abbandonata in un'area montana lungo la strada provinciale 28a, ai confini del Comune di Giffoni Valle Piana. La vasca, di notevoli dimensioni, si trovava in uno stato di evidente deterioramento e lasciata senza interventi di manutenzione. L'intervento delle Guardie Ambientali ha portato al rinvenimento di questa struttura, che si trova in un'area soggetta a controlli ambientali.
In azione, le Guardie Ambientali Anpana che hanno rinvenuto, in un'area montana lungo la strada provinciale 28a ai confini con il Comune di Giffoni Valle Piana, una vasca in eternit di grandi dimensioni, in evidente stato di abbandono e deterioramento. Trattandosi di un manufatto contenente.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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