La Puglia del turismo supera i 22 milioni di presenze in un anno | Arrivi dall' estero in crescita del 25%

La Puglia ha superato i 22 milioni di presenze in un anno, con un aumento del 25% degli arrivi dall’estero. I numeri dimostrano che questa regione continua a essere una meta molto richiesta, con sempre più turisti stranieri che scelgono di visitarla. La crescita è evidente e conferma l’attrattiva della regione per chi cerca mare, cultura e buon cibo.

Una Puglia che si conferma sempre più attrattiva dal punto di vista turistico, con una crescita consistente dei visitatori stranieri. E' questo il quadro che emerge dai dati 2025 del report del Turismo in Puglia, presentato oggi alla 46esima edizione della BIT, la Borsa Internazionale del Turismo.🔗 Leggi su Baritoday.it Approfondimenti su Puglia Turismo Turismo: altro anno record a Roma, 22,9 milioni di arrivi nel 2025 Nel 2025 Roma ha consolidato il suo ruolo come meta turistica di rilievo, con un totale di 22,9 milioni di arrivi. Turismo 2025, presenze in crescita mentre gli arrivi rallentano La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Puglia Turismo Argomenti discussi: Anche la Puglia protagonista alla Borsa Internazionale del Turismo: qualità, equilibrio territoriale e nuovi sviluppi; Inventario regionale del Patrimonio Culturale Immateriale della Puglia. Al via le richieste di inventariazione della finestra di candidatura per l'anno 2026 per tutte le sezioni dell'Inventario; Puglia protagonista alla BIT 2026: qualità, territori e nuove traiettorie del turismo; La Puglia si presenta alla Bit 2026 con turismo diffuso e sostenibile. Turismo in Puglia, ecco i numeri del 2025: +13% di arrivi, crescono anche le presenze straniere«I dati che presentiamo oggi raccontano una Puglia che, negli ultimi anni, ha compiuto una crescita complessiva a doppia cifra. Nel solco di questo lavoro vogliamo continuare. Ma non basta dire quante ... lagazzettadelmezzogiorno.it BIT 2026, report del Turismo in Puglia: in un anno oltre 22 milioni di presenze e 6,7 milioni di arrivi, domanda internazionale +25%È una Puglia autentica, attenta ai territori e a un turismo che cresce in armonia con le comunità quella presentata ... immediato.net La Puglia alla BIT Milano 2026 Dal 10 al 12 febbraio 2026, la Regione Puglia è protagonista alla BIT – Borsa Internazionale del Turismo a Fiera Milano Rho con uno stand di 360 mq dedicato alla promozione del territorio Presenti 184 Comuni, 60 aziende - facebook.com facebook Il Dipartimento Cultura e Turismo di Regione Puglia ha fornito gli indirizzi operativi per riaprire e mettere a regime le procedure di popolamento dell’Inventario regionale del Patrimonio Culturale Immateriale pugliese. Tutti i dettagli su: rpu.gl/fX80X x.com

