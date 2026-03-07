Per il fine settimana in Puglia sono previste nuvole e pioggia a macchia di leopardo, con il Salento tra le zone più colpite. Secondo le previsioni, una perturbazione proveniente dal Mediterraneo porterà condizioni di maltempo tra sabato 7 e domenica 8, sostituendo il sole con episodi di pioggia e copertura nuvolosa.

Il bel tempo ha le ore contate. Una piccola perturbazione in arrivo dal Mediterraneo spazzerà via il sole, portando nuvole e pioggia su gran parte della Puglia tra sabato 7 e domenica 8 marzo. Secondo gli esperti di 3bmeteo non sarà un weekend di piogge continue, ma il cielo sarà grigio e dovremo fare i conti con brevi acquazzoni improvvisi (quelli che in gergo chiamiamo "a macchia di leopardo"). Le zone più a rischio? Sicuramente il Salento e le aree interne vicino all'Appennino, dove l'ombrello sarà praticamente indispensabile. Vediamo insieme le previsioni meteo per i prossimi giorni in Puglia. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Meteo Puglia weekend: nuvole e piogge a macchia di leopardo, il Salento tra i più colpiti. Le previsioni

Leggi anche: Meteo Puglia weekend: piogge e nubi in arrivo, le previsioni per sabato e domenica

Meteo Campania, weekend tra nuvole e schiarite: le previsioniIl fine settimana del 31 gennaio e 1 febbraio in Campania sarà caratterizzato da un sabato ancora influenzato da correnti umide e da una domenica più...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Meteo Puglia.

Temi più discussi: Meteo Puglia: nuvole in attenuazione e ritorno del sole, weekend stabile su tutta la regione; Meteo Puglia: anticiclone fino al weekend e inizio prossima settimana, ma tempo non sempre soleggiato - FoggiaToday; Le previsioni meteo del weekend; Venerdì qualche pioggia sulle Isole, ma nel weekend l'anticiclone regge.

Meteo Puglia: nuvole in attenuazione e ritorno del sole, weekend stabile su tutta la regioneLa Puglia si prepara a vivere alcuni giorni caratterizzati da condizioni meteorologiche complessivamente stabili, con nuvolosità variabile nelle prossime ore e un progressivo miglioramento tra venerdì ... statoquotidiano.it

Meteo, clima Italia nel weekend: anticiclone e vortice mediterraneo in azione. Le previsioniL'alta pressione domina gran parte dell'Italia a eccezione di Sicilia e Sardegna, interessate dal transito della perturbazione n.2 del mese. meteo.it

BUON GIORNO IL METEO SULLA PUGLIA SINO A MEZZANOTTE SULLA PUGLIA tempo stabile. SU GARGANO, TAVOLIERE E TERRA DI BARI aperture intervallate da nubi a tratti anche compatte. Foschie al mattino e nottetempo. SU SUB-APPENNINO DA - facebook.com facebook