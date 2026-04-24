Anne Hathaway fa sognare i fan di di Pretty Princess | Stiamo lavorando al sequel

L'attrice Anne Hathaway ha annunciato che la produzione sta lavorando a un sequel di Pretty Princess. La notizia ha suscitato entusiasmo tra i fan della commedia, anche se non ci sono ancora conferme ufficiali sulla data di uscita. La discussione sul ritorno a Genovia rimane aperta, con i dettagli ancora in fase di definizione. La protagonista ha condiviso che il progetto è in corso, senza fornire ulteriori specifiche.

Il ritorno a Genovia resta una promessa sospesa tra nostalgia e prudenza. A riaccendere l’entusiasmo dei fan è stata Anne Hathaway, che negli ultimi giorni è tornata a parlare del possibile terzo capitolo di The Princess Diaries: «Ci stiamo lavorando costantemente», ha spiegato l’attrice, oggi impegnata nella promozione del seguito de Il diavolo veste Prada. Il desiderio del pubblico (e del cast). Quello su The Pretty Princess 3 è un lavoro che procede a rilento, anche per via degli impegni del cast, ma che non è stato accantonato. Al contrario, l’idea di riportare sullo schermo Mia Thermopolis — l’adolescente impacciata diventata principessa nel film del 2001 — resta viva.🔗 Leggi su Open.online

Anne Hathaway’s Breakout Moment in The Princess Diaries (2001)

Notizie correlate

‘Pretty Princess 3’ sarà realtà? Chris Pine potrebbe essere stato già confermato al fianco di Anne HathawayCi ha fatto sognare, ci ha fatto credere che tutto sia possibile, anche trasformare il nostro mondo quotidiano in una favola.

Leggi anche: Anne Hathaway arriva a Villa Arconati per Bvlgari e riscrive le regole del gioco: maxi coda di cavallo, trucco magnetico corallo. Un look da princess che toglie il fiato

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Il diavolo veste Prada 2, Meryl Streep e Anne Hathaway sul red carpet; People incorona Anne Hathaway come la più bella cover star al mondo; People incorona Anne Hathaway la donna più bella del mondo 2026; Anne Hathaway promette di combattere per la comunità LGBTQIA+ finché non ci sarà uguaglianza.

?Marco Mengoni, il selfie con Anne Hathaway durante la sfilata di Versace fa sognare: «Bellissimi»Il diavolo veste Prada... o meglio, vestiva. Anne Hathaway veste Versace e con lei anche Marco Mengoni. La Milano Fashion Week regala anche questo: incontri incredibili e surreali, come quello tra ... leggo.it

?Marco Mengoni, il selfie con Anne Hathaway durante la sfilata di Versace fa sognare: «Bellissimi»Marco Mengoni ha condiviso sui social la foto che lo ritrae con l'attrice di Hollywood Anne Hathaway. I due si trovavano entrambi alla sfilata di Donatella Versace, per assistere al defilè del marchio ... leggo.it

Anne Hathaway e Michaela Coel alla premiere di Mother Mary a Londra. x.com

5 film in uscita in pochi mesi per Anne Hathaway, consapevolmente e orgogliosamente icona queer - facebook.com facebook