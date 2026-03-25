Durante una serata a Villa Arconati, l'attrice ha partecipato all'evento di lancio della collezione di alta gioielleria Eclettica di Bvlgari. Ha indossato una coda di cavallo molto ampia e un trucco color corallo. Il suo look, che ha ricordato quello di una principessa, ha attirato l’attenzione tra gli ospiti presenti.

L a primavera inizia con una serata da sogno a Villa Arconati. Per il lancio della collezione di alta gioielleria Eclettica di Bvlgari, Anne Hathaway mette in scena una nobiltà estetica moderna e sontuosa allo stesso tempo. Con protagonista l’acconciatura raccolta (brunette) e il trucco in pendant, che sono un’ispirazione chic e attualissima per le cerimonie di stagione. Cosa nasconde il total black di Anne Hathaway sul set di “Il Diavolo veste Prada 2? X Anne Hathaway star dell’evento Eclettica. Alla serata evento della maison di alta gioielleria, il front row d’eccezione vede sfilare Priyanka Chopra e Dua Lipa. Il cerchio magico che catalizza i flash, si completa con l’attrice americana 43enne in forma smagliante. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Anne Hathaway arriva a Villa Arconati per Bvlgari e riscrive le regole del gioco: maxi coda di cavallo, trucco magnetico corallo. Un look da princess che toglie il fiato

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