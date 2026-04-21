Ci ha fatto sognare, ci ha fatto credere che tutto sia possibile, anche trasformare il nostro mondo quotidiano in una favola. Pr etty Princess è la saga color pastello che ha trasformato i nostri sogni d’infanzia in realtà. Tutto questo grazie alla storia di una liceale, Anne Hathaway che da ragazza emarginata diventava una splendida principessa, e noi con lei. Adesso potrebbe essere realtà il terzo capitolo della saga fantasy romance. Scopriamo i dettagli. Anne Hathaway sul progetto del film. Ora che uno dei film più amati di Anne Hathaway, Il diavolo veste Prada, ha avuto un sequel, l’attrice premio Oscar afferma di voler replicare il successo, e il suo team sta “lavorando costantemente” per portare Pretty Princess 3 sul grande schermo.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘Pretty Princess 3’ sarà realtà? Chris Pine potrebbe essere stato già confermato al fianco di Anne Hathaway

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