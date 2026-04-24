Annalisa torna nella sua Genova sold out e omaggio a De André | Siete casa
Annalisa ha portato il suo concerto nella sua città natale, Genova, registrando il tutto esaurito al Palateknoship, il palazzetto della Fiumara. La cantante ha interpretato brani del suo nuovo tour intitolato “Ma noi siamo fuoco - Capitolo II” e ha reso omaggio a De André durante la serata. La performance si è svolta nella regione in cui è cresciuta, attirando numerosi fan.
Un concerto speciale, nella sua Genova, nella regione in cui è nata e cresciuta. La “regina del pop” Annalisa ha infiammato giovedì sera il Palateknoship - il palazzetto della Fiumara - con una data sold out che ha segnato l’apertura del nuovo tour “Ma noi siamo fuoco - Capitolo II”. Durante lo.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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