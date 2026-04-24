Annalisa torna nella sua Genova sold out e omaggio a De André | Siete casa

Annalisa ha portato il suo concerto nella sua città natale, Genova, registrando il tutto esaurito al Palateknoship, il palazzetto della Fiumara. La cantante ha interpretato brani del suo nuovo tour intitolato “Ma noi siamo fuoco - Capitolo II” e ha reso omaggio a De André durante la serata. La performance si è svolta nella regione in cui è cresciuta, attirando numerosi fan.