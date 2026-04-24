La cantante ha visitato Genova, città natale, e ha ringraziato le poche persone presenti ai suoi primi passi nel mondo dello spettacolo. Durante l’evento, ha coinvolto anziani e bambini in un’esibizione energica, dedicando anche un omaggio al cantautore locale. Alla fine dello spettacolo ha espresso la soddisfazione di aver potuto portare a termine uno show così importante nella sua città d’origine, dopo averlo atteso a lungo.

“Non sapete quanto abbia desiderato portare uno spettacolo così, a Genova, da ligure. L’ho aspettato tanto e, finalmente, ci siamo”. Sono state queste le parole di Annalisa che hanno dato il benvenuto ai 4.500 presenti ieri, giovedì 23 aprile, allo Stadium della Fiumara per la “data 0” della seconda parte del tour iniziato a novembre 2025. Lo show, a parte qualche novità, è rimasto molto coerente (e, a tratti, simile) rispetto all’impostazione della prima parte del tour. Ciò che fin da subito ha colpito è stata l’eterogeneità dei presenti. Una fetta non indifferente rappresentava un target di pubblico decisamente adulto che, probabilmente, ha conosciuto Annalisa per le apparizioni sanremesi e che, col tempo, si è affezionato alle sue canzoni.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Annalisa a Genova: “Se siamo rimasti qua è grazie alle poche persone che c’erano ai miei inizi”. La cantante fa scatenare anziani e bambini. L’omaggio a De Andrè

Annalisa - Esibizionista (Cover Piano e Voce) | EPIC FAIL SULLA NOTA FINALE!

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