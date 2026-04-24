Annalisa conquista anche gli studenti giapponesi | l' aneddoto della scrittrice Laura Imai Messina

Il 23 aprile, la cantante ligure ha tenuto un concerto a Genova, attirando un vasto pubblico locale. Nel frattempo, la sua musica ha raggiunto anche il Giappone, dove ha catturato l’attenzione di alcuni studenti. A rendere nota questa diffusione internazionale sono state anche le testimonianze di una scrittrice, che ha condiviso di aver ascoltato le canzoni dell’artista durante i suoi soggiorni in Asia.

Annalisa, celebre cantante ligure che ieri, giovedì 23 aprile, è tornata a esibirsi nella “sua” Genova, ha conquistato il cuore di migliaia di fan in Italia e non solo, fino a raggiungere persino il Giappone.A raccontare l'aneddoto è un'altra italiana molto nota, la scrittrice Laura Imai Messina.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Annalisa De Simone, la scrittrice in teatro: “Scrivo per capire, per essere amata” Incontro con la scrittrice Laura Giudici alla Biblioteca GuerrazziIl nuovo romanzo di Laura Giudici, “Successo insanguinato”, è un thriller intenso ambientato a Genova, che indaga il lato oscuro dell’ambizione e le...