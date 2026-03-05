Annalisa De Simone la scrittrice in teatro | Scrivo per capire per essere amata

Una scrittrice ha fatto il suo debutto teatrale con uno spettacolo che affronta temi come desiderio, colpa e potere. La protagonista dello spettacolo, che si intitola

Una piscina vuota. Un corpo che resta in piedi anche quando l’acqua non c’è più. È da questa immagine che nasce Gertrude, il primo testo teatrale di Annalisa De Simone, prodotto dal Teatro di Roma e diretto da Mario Scandale, in scena al Teatro Torlonia dal 5 al 15 marzo. Dopo anni di romanzi, articoli, ruoli istituzionali nel mondo della cultura, Annalisa De Simone sceglie la scena per raccontare una donna che Shakespeare aveva lasciato ai margini: la madre di Amleto. Non per assolverla, non per condannarla. Per guardarla da vicino. Scrittrice nata a L’Aquila nel 1983, romana d’adozione, De Simone ha attraversato la narrativa con libri che indagano relazioni, amicizie, legami amorosi, sempre nelle loro zone meno pacificate. 🔗 Leggi su Virgilio.it

