Omaggio ai Pink Floyd De André e Battiato Carnevale e teatro | il week-end in provincia

Nel fine settimana in provincia di Bergamo, molte iniziative animano il territorio. Tra gli eventi più attesi ci sono un tributo a De André al cineteatro Gavazzeni di Seriate e un omaggio ai Pink Floyd, Battiato e Carnevale, con spettacoli di teatro e musica dal vivo. Le manifestazioni coinvolgono anche mostre e laboratori per bambini, attirando diverse famiglie e appassionati. Le attività si svolgono in vari luoghi della provincia, offrendo un’alternativa ai cittadini. Tutti gli eventi sono stati annunciati attraverso i canali locali.

Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana in Bergamasca. Fra gli appuntamenti spiccano l’omaggio a De André al cineteatro Gavazzeni di Seriate, “Il mare nel cassetto. In viaggio con Franco Battiato” a Treviglio e il tributo ai Pink Floyd al Druso, il Carnevale a Valtorta e teatro dialettale. Da annotare, inoltre, spettacoli per bambini, Castione’s Got Talent, la serata dedicata ai cantautori a Zogno (sabato), il Mercatino dell’antiquariato e dell’ingegno italiano a San Pellegrino e altro ancora. Ecco la panoramica degli eventi promossi in provincia sabato 21 e domenica 22 febbraio.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Carnevale, San Valentino, omaggio a Battiato e teatro dialettale: il week-end in provinciaNel fine settimana in Bergamasca, numerose iniziative attirano l’attenzione dei locali e dei visitatori.

Omaggio ai Pink Floyd, benemerenze e letture: cosa fare stasera a Bergamo e provinciaScopri le proposte per questa sera a Bergamo e provincia, tra eventi natalizi, musica, cultura e solidarietà.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.