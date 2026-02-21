Omaggio ai Pink Floyd De André e Battiato Carnevale e teatro | il week-end in provincia
Nel fine settimana in provincia di Bergamo, molte iniziative animano il territorio. Tra gli eventi più attesi ci sono un tributo a De André al cineteatro Gavazzeni di Seriate e un omaggio ai Pink Floyd, Battiato e Carnevale, con spettacoli di teatro e musica dal vivo. Le manifestazioni coinvolgono anche mostre e laboratori per bambini, attirando diverse famiglie e appassionati. Le attività si svolgono in vari luoghi della provincia, offrendo un’alternativa ai cittadini. Tutti gli eventi sono stati annunciati attraverso i canali locali.
Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana in Bergamasca. Fra gli appuntamenti spiccano l’omaggio a De André al cineteatro Gavazzeni di Seriate, “Il mare nel cassetto. In viaggio con Franco Battiato” a Treviglio e il tributo ai Pink Floyd al Druso, il Carnevale a Valtorta e teatro dialettale. Da annotare, inoltre, spettacoli per bambini, Castione’s Got Talent, la serata dedicata ai cantautori a Zogno (sabato), il Mercatino dell’antiquariato e dell’ingegno italiano a San Pellegrino e altro ancora. Ecco la panoramica degli eventi promossi in provincia sabato 21 e domenica 22 febbraio.🔗 Leggi su Bergamonews.it
Carnevale, San Valentino, omaggio a Battiato e teatro dialettale: il week-end in provinciaNel fine settimana in Bergamasca, numerose iniziative attirano l’attenzione dei locali e dei visitatori.
Omaggio ai Pink Floyd, benemerenze e letture: cosa fare stasera a Bergamo e provinciaScopri le proposte per questa sera a Bergamo e provincia, tra eventi natalizi, musica, cultura e solidarietà.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Omaggio ai Pink Floyd con l’incasso devoluto ad Asperger Abruzzo; Omaggio ai Pink Floyd, De André e Battiato, Carnevale e teatro: il week-end in provincia; Pink Floyd Legend Day; L’era delle cover band: così i tributi ai miti del rock riempiono il vuoto dei tour internazionali.
The Wall, l’intramontabile. L’omaggio ai Pink FloydAl Pala De Andrè stasera alle 21.30 si celebra lo storico album del 1979 opera del genio di Roger Waters, in un mix di musical, teatro e danza. Fuori dal tempo, nel senso migliore del termine: quattro ... ilrestodelcarlino.it
Big One, omaggio ai Pink FloydTutto pronto al teatro Nuovo per ‘Big One, the european Pink Floyd show’, in programma stasera alle 21. Sono passati... Tutto pronto al teatro Nuovo per ‘Big One, the european Pink Floyd show’, in ... ilrestodelcarlino.it
“The Wall Dance Tribute” è lo spettacolo ispirato allo storico album dei Pink Floyd. Un incrocio tra le arti per aprirsi al mondo - facebook.com facebook
“The Wall Dance Tribute” è lo spettacolo ispirato allo storico album dei Pink Floyd. Un incrocio tra le arti per aprirsi al mondo x.com