Anna Democrito si è tolta la vita insieme ai figli a Catanzaro. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali e ha suscitato grande attenzione nella comunità locale. Don Vincenzo Zoccoli ha parlato di una donna che si sentiva soffocata, senza entrare nel dettaglio delle cause. La tragedia ha portato alla luce la difficile situazione familiare e le condizioni di Anna prima del gesto estremo.

Anna Democrito si è tolta la vita lanciandosi dal terzo piano della sua casa a Catanzaro insieme ai suoi tre figli, provocando il decesso di due di loro. Il parroco don Vincenzo Zoccoli ha descritto una madre sopraffatta da un’angoscia post-partum e dal senso di inadeguatezza. Pare che la donna non assumesse i farmaci che le erano stati prescritti. La ricostruzione della tragedia di Catanzaro Nella notte tra martedì 21 e mercoledì 22 maggio, intorno alle 5 del mattino, Catanzaro è stata scossa da un dramma familiare consumatosi in via Zanotti Bianco. Anna Democrito, infermiera di 46 anni, si è lanciata dal balcone al terzo piano della propria abitazione portando con sé i suoi tre figli.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Anna Democrito si uccide coi figli a Catanzaro, il retroscena di don Vincenzo Zoccoli: "Si sentiva soffocata"

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