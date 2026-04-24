Una donna è caduta dal balcone in circostanze ancora da chiarire, attirando l’attenzione degli investigatori. La criminologa ha commentato che in alcuni casi la persona può vedere la morte come unica soluzione per proteggere i propri figli, percependo i figli come una estensione di sé e non come individui separati. Le indagini sono in corso per ricostruire i dettagli della vicenda.

«In questi casi il soggetto può percepire la morte come l’unica via per “salvare” i propri figli, vissuti come una prosecuzione di sé e non come individui autonomi». È la chiave di lettura proposta dalla criminologa Chiara Penna dopo l’esito dell’autopsia sulla tragedia di Catanzaro, che ha portato a una svolta nella ricostruzione dei fatti: una caduta simultanea dal balcone della madre e dei suoi due figli piccoli. Una dinamica che, secondo l’esperta, allontana l’ipotesi iniziale di un gesto sequenziale e introduce invece una lettura diversa e più complessa: quella del “suicidio allargato”, non un omicidio-suicidio tradizionalmente inteso....🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Anna Democrito si lancia dal balcone, la criminologa sulla caduta simultanea: «La morte come unica via per "salvare" i propri figli»

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