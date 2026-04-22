A Catanzaro, una donna di 46 anni ha perso la vita dopo essersi lanciata dal terzo piano della propria abitazione insieme ai suoi tre figli. L'episodio è avvenuto in un contesto ancora da chiarire, e sul luogo sono intervenuti i soccorsi. La polizia sta conducendo le indagini per ricostruire le cause di questa tragedia. La donna e i figli sono stati trasportati in ospedale, ma lei non ce l'ha fatta.

A Catanzaro una donna di 46 anni, Anna Democrito, è morta dopo essersi lanciata dal terzo piano della propria abitazione insieme ai suoi tre figli. Due bambini, di 4 anni e di 4 mesi, sono deceduti sul colpo; la figlia maggiore, 6 anni, è sopravvissuta ed è ricoverata in condizioni gravissime. Sull’accaduto sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine. La tragedia in via Zanotti Bianco: la ricostruzione dei fatti. L’episodio è avvenuto nella notte in un appartamento al terzo piano di un edificio in via Zanotti Bianco, a Catanzaro. Secondo quanto emerso finora, la donna avrebbe compiuto il gesto stringendo con sé i tre figli. Il bambino di 4 anni e il neonato di 4 mesi sono morti immediatamente dopo l’impatto; la bambina di 6 anni è stata soccorsa e trasferita in ospedale, dove si trova in Rianimazione.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Si butta dal balcone con i tre figli, chi era davvero Anna Democrito

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