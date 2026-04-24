Dalla città di Catanzaro arrivano dettagli sulla tragedia che ha coinvolto una donna e i suoi figli, avvenuta nel corso di un gesto estremo. L’autopsia, condotta presso la Medicina Legale, ha rivelato che la donna e i bambini sono morti a causa di una caduta simultanea. Le indagini continuano per chiarire le dinamiche di quanto accaduto.

Dalla tragedia che ha sconvolto Catanzaro arrivano nuovi elementi dalle indagini medico-legali. Secondo quanto emerso dall’autopsia eseguita presso la Medicina Legale dell’Università di Catanzaro, le tre vittime - Anna Democrito e i suoi figli Giuseppe e Nicola Trombetta, di 4 anni e 4 mesi - sarebbero decedute a seguito di una caduta simultanea dal balcone dell’abitazione al terzo piano. Gli accertamenti avrebbero evidenziato traumi compatibili con una dinamica unica e contemporanea, escludendo quindi la ricostruzione iniziale secondo cui la donna avrebbe prima gettato nel vuoto i figli uno alla volta e poi si sarebbe lanciata. Confermate le cause del decesso L’esame autoptico, concluso nella tarda serata, ha confermato che il decesso è avvenuto a seguito delle gravi lesioni riportate nella caduta dall’alto.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Anna Democrito si getta dal balcone con i figli. L'autopsia: «Una caduta simultanea»: così sono morti i piccoli

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