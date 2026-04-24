Per la primavera-estate 2026, il pattern animalier torna protagonista sulle passerelle, con brand come Alberta Ferretti e Celine che ne hanno presentato nuove interpretazioni. Le collezioni mostrano capi caratterizzati da stampe animalier di diversa scala e colori, puntando su un mix tra eleganza e audacia. Il trend si afferma come un elemento chiave nel guardaroba di stagione, con proposte che spaziano tra tessuti classici e dettagli moderni.

? Cosa sapere Alberta Ferretti e Celine guidano il ritorno del pattern animalier per la stagione PE 2026.. Le nuove collezioni integrano le stampe selvatiche nei look formali e nel guardaroba quotidiano.. La stagione Primavera-Estate 2026 impone il dominio del pattern felino attraverso una selezione di capi e accessori che trasformano il concetto di quotidianità in un’esperienza di pura audacia visiva. Non si tratta più di un semplice dettaglio decorativo riservato a look provocatori. animalier ha cambiato marcia, evolvendosi da vezzo estetico a vero e proprio elemento neutro per il guardaroba contemporaneo. Il passaggio è netto: la fantasia maculata non cerca più l’attenzione con eccessi, ma si inserisce nei flussi della vita moderna come un carburante capace di dare ritmo anche ai contesti più formali o ai momenti di relax.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Animalier 2026: come dominare la moda con il nuovo maculato

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