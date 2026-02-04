Barbara D’Urso inedita con Paola Iezzi il duetto animalier con Ambra Angiolini

Barbara D’Urso si è mostrata inedita durante una serata speciale con Paola Iezzi e Ambra Angiolini. La conduttrice ha partecipato a balli scatenati, canzoni e giochi, regalando un momento di spensieratezza al pubblico. La serata è stata ricca di musica e allegria, con Barbara protagonista insieme alle sue ospiti.

Balli scatenati, canzoni e giochi: c’è tutto questo e molto altro nella serata che Barbara D’Urso ha trascorso insieme a Paola Iezzi e Ambra Angiolini. Le tre donne, artiste a tutto tondo e amiche, si sono ritrovate in un locale di Milano in occasione dell’evento Iezzi We Can, organizzato dall’ex giudice di X Factor. Barbara D’Urso scatenata con Paola Iezzi e Ambra Angiolini. Inaspettata e travolgente, Barbara D’Urso ha stupito tutti con una performance sorprendente accanto a Paola Iezzi e Ambra Angiolini, infiammando Instagram con foto e video di una serata fuori dagli schemi. È successo durante il concerto Iezzi We Can, andato in scena a Milano, un evento pensato come una vera e propria festa musicale capace di unire linguaggi e mondi apparentemente lontani. 🔗 Leggi su Dilei.it

