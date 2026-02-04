Barbara D’Urso si è mostrata inedita durante una serata speciale con Paola Iezzi e Ambra Angiolini. La conduttrice ha partecipato a balli scatenati, canzoni e giochi, regalando un momento di spensieratezza al pubblico. La serata è stata ricca di musica e allegria, con Barbara protagonista insieme alle sue ospiti.

Balli scatenati, canzoni e giochi: c’è tutto questo e molto altro nella serata che Barbara D’Urso ha trascorso insieme a Paola Iezzi e Ambra Angiolini. Le tre donne, artiste a tutto tondo e amiche, si sono ritrovate in un locale di Milano in occasione dell’evento Iezzi We Can, organizzato dall’ex giudice di X Factor. Barbara D’Urso scatenata con Paola Iezzi e Ambra Angiolini. Inaspettata e travolgente, Barbara D’Urso ha stupito tutti con una performance sorprendente accanto a Paola Iezzi e Ambra Angiolini, infiammando Instagram con foto e video di una serata fuori dagli schemi. È successo durante il concerto Iezzi We Can, andato in scena a Milano, un evento pensato come una vera e propria festa musicale capace di unire linguaggi e mondi apparentemente lontani. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Barbara D’Urso inedita con Paola Iezzi, il duetto “animalier” con Ambra Angiolini

Approfondimenti su Barbara D’Urso Paola Iezzi

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Barbara D’Urso Paola Iezzi

Argomenti discussi: Barbara D’Urso scoppia il caso segreto che agita Mediaset e VIP; Mediaset, addio d’Urso e Belen: spunta l’ombra di un misterioso divieto e di un nome; La passione sul set il segreto la cena con Barbara d' Urso | la storia d' amore tra Gabriel Garko e Gabriele Rossi; Antonio Ricci commenta il caso Corona-Signorini e svela: Custodisco tanti segreti.

Barbara D’Urso scoppia il caso segreto che agita Mediaset e VIPBarbara D’Urso, le rivelazioni di Corona: Problemi con Maria De Filippi e veto di Marina BerlusconiNuovi retroscena sul divorzio televisivoNel form ... assodigitale.it

Ecco perché Barbara D’Urso potrebbe diventare l’arma vincente di Fabrizio CoronaDa quando è scoppiato il caos mediatico generato dalle accuse di Fabrizio Corona, sono moltissimi i nomi della TV ad essere stati coinvolti.?L'unica che non è stata mai attaccata è Barbara D’Urso. rds.it

Il nostro promemoria per ricordarvi l'iconicità di PAOLA iEZZi I giudici e Giorgia vi aspettano da settembre su Sky e NOW per la nuova edizione di #XF2025 - facebook.com facebook

PAOLA IEZZI: AL VIA IL LIVE SHOW “IEZZ WE CAN!!!” x.com