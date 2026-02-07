VIDEO | Rientrava a Catania con quattro chili di cocaina nascosti in auto | arrestato un 35enne

Un uomo di 35 anni è stato fermato dalla polizia a Catania con quattro chili di cocaina nascosti in auto. Gli agenti lo hanno arrestato sul posto, trovando la droga nascosta nel veicolo. Ora si trova in caserma in attesa di essere portato davanti al giudice.

Un uomo di 35 anni è stato arrestato dalla polizia a Catania con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina. L'operazione è scattata nell’ambito delle ordinarie e periodiche attività di contrasto al traffico e allo spaccio di droga condotte dalla squadra.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

