Ad Anghiari, venerdì 24 aprile, si apre una nuova mostra con le sculture di un artista locale presso il Palazzo Pretorio. L'evento si inserisce nella rassegna Torano Notte e si collega alla tradizionale Mostra Mercato dell'Artigianato della Valtiberina. La manifestazione mette in luce il lavoro di Monfroni, che utilizza il marmo come materiale principale nelle sue creazioni. L'inaugurazione si svolge in un contesto di eventi culturali e artigianali della zona.

? Cosa sapere Le sculture di Michele Monfroni inaugurano la mostra ad Anghiari venerdì 24 aprile.. L'evento collega la rassegna Torano Notte alla Mostra Mercato dell'Artigianato della Valtiberina.. Le sculture di Michele Monfroni arrivano ad Anghiari domani, venerdì 24 aprile, per inaugurare la mostra Nel nome di Michelangelo: dalla pietra al marmo fra Anghiari e Carrara nella cappellina di Palazzo Pretorio. Il borgo toscano ospiterà le opere dell’artigiano carrarino alle ore 17, segnando l’inizio di un legame artistico tra la rassegna Torano Notte e Giorno e la 51° Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina Toscana. Questo incontro...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Anghiari celebra il marmo: la magia di Monfroni arriva in Palazzo Pretorio

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