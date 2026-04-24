Angelo da Furci | il mistero del predicatore torna in primo piano

Il volume su Angelo da Furci sarà presentato martedì 28 aprile alle 18 presso il Seminario regionale. L'evento si concentra sulla figura del predicatore e sul suo ruolo storico, e sarà un'occasione per approfondire i dettagli relativi alla sua vita e alle sue attività. La presentazione è aperta al pubblico e si svolge in un contesto culturale dedicato alla figura religiosa.

? Cosa sapere Presentazione volume Angelo da Furci martedì 28 aprile alle ore 18 al Seminario regionale.. Mons. Bruno Forte e padre Marziano Rondina discutono la figura del frate agostiniano.. Martedì 28 aprile alle ore 18, il Seminario regionale ospiterà la presentazione del volume dedicato ad Angelo da Furci, opera curata da Nunzio Mezzanotte per conto dell’associazione culturale Teate Nostra. Il libro, intitolato Angelo da Furci. Il predicatore del Signore, ricostruisce la vita di un frate agostiniano vissuto tra il XIII e il XV secolo. Nato proprio a Furci, il religioso si distinse per la sua capacità di comunicare il messaggio divino e per l’attenzione rivolta a chi cercava conforto spirituale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Angelo da Furci: il mistero del predicatore torna in primo piano Notizie correlate Al seminario regionale il libro su Angelo da Furci: storia e fede in primo pianoUn incontro tra storia e spiritualità quello in programma martedì 28 aprile, alle ore 18, presso il Seminario regionale dove l'associazione culturale... Il mistero del cherubino: a Roma l’angelo somiglia a MeloniScoppia il caso politico a San Lorenzo in Lucina dopo il restauro Nel cuore di Roma, tra le navate silenziose… Nel cuore di Roma, tra le navate... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Il 27 maggio Papa Leone riceverà la statua del Beato Angelo da Furci; Antonio Sciorilli: per i legali ha agito per legittima difesa; Il 25 aprile i negozi di Vasto in Centro restano aperti: un invito a vivere il cuore della città. Al seminario regionale il libro su Angelo da Furci: storia e fede in primo pianoUn incontro tra storia e spiritualità quello in programma martedì 28 aprile, alle ore 18, presso il Seminario regionale dove l'associazione culturale Teate Nostra presenta il volume Angelo da Furci. chietitoday.it All'ex priore degli Agostiniani il premio Angelo da FurciNasce a Furci (Chieti) il Premio internazionale intitolato al Beato Angelo. Sono stati insigniti del riconoscimento, ieri, nella prima edizione, padre Alejandro Moral Antón, ex priore generale degli ... ansa.it Il 27 maggio il Papa riceverà la statua di Beato Angelo da Furci Il prossimo 27 maggio la statua del Beato Angelo da Furci, sarà portata a Roma nella Basilica di San Pietro al cospetto di Papa Leone XIV. Si tratta di un momento importantissimo. Un nuovo pass facebook