Il mistero del cherubino | a Roma l’angelo somiglia a Meloni

A Roma, un restauro ha acceso una polemica inattesa. Un cherubino nel cuore di San Lorenzo in Lucina somiglia molto a Giorgia Meloni. Le foto del restauro hanno fatto il giro dei social e diviso l’opinione pubblica. Qualcuno scherza, altri invece chiedono spiegazioni. La chiesa resta chiusa per lavori, ma il mistero del volto dell’angelo continua a tenere banco tra i cittadini e gli esperti d’arte.

Scoppia il caso politico a San Lorenzo in Lucina dopo il restauro Nel cuore di Roma, tra le navate silenziose. Nel cuore di Roma, tra le navate silenziose della Basilica di San Lorenzo in Lucina, un dettaglio artistico ha scatenato uno strano caso tra il sacro e il profano. Un angelo, recentemente restaurato, sembra mostrare tratti somatici sorprendentemente vicini a quelli del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. La vicenda è emersa grazie a un'inchiesta de La Repubblica, che ha sollevato dubbi su quello che un tempo appariva come un cherubino dai tratti generici e oggi svetta con lo sguardo della premier.

