Al seminario regionale il libro su Angelo da Furci | storia e fede in primo piano

Martedì 28 aprile alle 18, presso il Seminario regionale, si terrà un evento organizzato dall’associazione culturale Teate Nostra, durante il quale verrà presentato un nuovo volume dedicato ad Angelo da Furci. Il libro approfondisce aspetti legati alla sua vita, alla storia e alla fede, offrendo un’analisi dettagliata e documentata su questa figura. L’incontro coinvolgerà il pubblico interessato a conoscere meglio la storia di Angelo da Furci e il suo percorso spirituale.

Un incontro tra storia e spiritualità quello in programma martedì 28 aprile, alle ore 18, presso il Seminario regionale dove l'associazione culturale Teate Nostra presenta il volume ”Angelo da Furci. Il predicatore del Signore” scritto da Nunzio Mezzanotte.Il libro racconta la figura del frate.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Chrome su windows consente di lanciare il browser in primo piano al primo avviol’uso quotidiano del browser domina l’esperienza sul pc, anche per chi opera con windows. “Cappuccini. Cinque secoli in Liguria”: un percorso che intreccia fede e storia regionaleIn occasione di questo significativo passaggio istituzionale, il Museo dei Cappuccini di Genova presenta la mostra “Cappuccini. Panoramica sull’argomento All'ex priore degli Agostiniani il premio Angelo da FurciNasce a Furci (Chieti) il Premio internazionale intitolato al Beato Angelo. Sono stati insigniti del riconoscimento, ieri, nella prima edizione, padre Alejandro Moral Antón, ex priore generale degli ... ansa.it Premi: 'Angelo da Furci' a generale Cc Petrella, Giani (Eni foundation) e Tornatore (WWf)Roma, 29 set.-(Adnkronos) - Nel Santuario del Beato Angelo, a Furci in provincia di Chieti, la prima edizione del 'Premio Internazionale Angelo da Furci'. La cerimonia, condotta dalla presentatrice ... iltempo.it