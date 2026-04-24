Recentemente è stato scoperto un nuovo elemento nascosto in Android 17 QPR1 Beta 1: si tratta di Landroid, uno screensaver con caratteristiche di personalizzazione spaziale. Questa funzione, ancora sconosciuta agli utenti, permette di modificare l’aspetto dello screensaver e di ottenere un’esperienza visiva più personalizzata. La scoperta è avvenuta analizzando il codice della versione beta, che rivela dettagli sul funzionamento e sulle possibilità di sblocco di questa novità.

? Cosa sapere Android 17 QPR1 Beta 1 rivela lo screensaver Landroid con elementi di personalizzazione spaziale.. L'attivazione richiede dieci tocchi sulla versione Android o l'uso di Activity Launcher.. Android 17 nasconde un secondo segreto digitale sotto forma di screensaver Landroid, una scoperta emersa con l’arrivo della versione QPR1 Beta 1 che rivela ulteriori strati di personalizzazione spaziale nel software di Google. Il nuovo elemento grafico non è una novità esclusiva dell’ultimo aggiornamento beta, poiché risulta già presente nella precedente Beta 4. La funzione si presenta come un complemento al primo Easter egg scoperto in precedenza, il quale prevedeva un minigioco a tema stellare.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Android 17: scoperto il nuovo segreto Landroid, ecco come sbloccarlo

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