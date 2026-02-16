android 17 beta 1 svela un segreto sorprendente sulla barra di ricerca del pixel launcher

Android 17 beta 1 rivela una novità sorprendente sulla barra di ricerca del Pixel Launcher, grazie a una scoperta fatta da un utente che ha analizzato il codice. In questa versione preliminare, si notano impostazioni ancora nascoste e la possibilità di integrare fornitori di ricerca esterni, aprendo nuove opzioni per gli utenti.

questa analisi sintetica esamina le novità introdotte dalla beta di android 17 riguardo alla barra di ricerca del pixel launcher, evidenziando le impostazioni ancora nascoste, i potential fornitori di ricerca esterni e le implicazioni normative. l’approccio si concentra sull’evoluzione dell’interfaccia home e sulla possibile estensione delle opzioni di ricerca in risposta a requisiti antitrust, mantenendo un tono tecnico e chiaro. barra di ricerca pixel launcher nella beta android 17. nella versione beta 1 di android 17, la barra di ricerca del Pixel Launcher viene visualizzata come un widget di Google. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Google ha aggiornato la barra di ricerca di Pixel Launcher in Android 17 Beta 1, perché ha deciso di riprendere un design più semplice dopo le lamentele degli utenti.

Google ha aggiornato la barra di ricerca di Pixel launcher con Android 17 Beta 1, rispondendo alle richieste degli utenti di migliorare la velocità di accesso alle app.

