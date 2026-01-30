La mostra Franco Battiato Un’altra vita da domani al 26 aprile al MAXXI

Da domani al MAXXI aprirà la mostra “Franco Battiato. Un’altra vita”. L’esposizione ripercorre la carriera di uno dei musicisti più amati e innovativi della scena italiana. La mostra resterà aperta fino al 26 aprile 2026, e si svolge nello Spazio Extra del museo. I visitatori potranno immergersi nella vita e nell’arte di Battiato, scoprendo aspetti meno noti e ascoltando alcune delle sue canzoni più celebri.

Da domani e fino al 26 aprile 2026, lo Spazio Extra del MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo ospita Franco Battiato. Un'altra vita, la mostra-evento dedicata a uno dei più grandi protagonisti della cultura italiana contemporanea, a cinque anni dalla sua scomparsa. Coprodotta dal Ministero della Cultura e dal MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo, la mostra è curata da Giorgio Calcara con Grazia Cristina Battiato ed è organizzata da C.

