Al MAXXI di Roma è aperta fino al 27 settembre una mostra dedicata a Andrea Pazienza, artista italiano noto nel mondo del fumetto. L’esposizione include più di cinquecento tavole inedite e un murale realizzato nel 1987. La rassegna permette di scoprire un patrimonio artistico poco visibile fino a oggi, offrendo una panoramica completa della sua produzione.

? Cosa sapere Il MAXXI di Roma ospita la mostra su Andrea Pazienza fino al 27 settembre.. L'esposizione presenta oltre cinquecento tavole inedite e un murale del 1987.. Il MAXXI di Roma ospiterà da domani fino al 27 settembre una mostra monumentale dedicata ad Andrea Pazienza, intitolata Non sempre si muore, per celebrare l’eredità del fumettista di San Benedetto del Tronto che ha trasformato il linguaggio grafico del Novecento. L’evento nasce con l’obiettivo di valorizzare gli artisti che hanno segnato la cultura italiana e che hanno saputo anticipare le riflessioni estetiche del XXI secolo. La mostra, curata da Giulia Ferracci e Oscar Glioti, si inserisce in un percorso iniziato precedentemente all’Aquila, dove l’attenzione era stata posta sulla genesi artistica dell’autore.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - MAXXI: il tesoro inedito di Andrea Pazienza rivoluziona il fumetto

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