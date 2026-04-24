Andrea Agnelli, ex presidente di una delle principali squadre di calcio italiane, è tornato a investire nel mondo dello sport, questa volta coinvolgendo come socio il calciatore Chiellini. La notizia, riportata dal Financial Times, indica che Agnelli ha ripreso le sue attività nel settore sportivo dopo il suo coinvolgimento nella Superlega europea, progetto che ha suscitato molte discussioni in ambito calcistico.

La notizia è del Financial Times: il ritorno di Andrea Agnelli nello sport. L’Ft lo presenta come uno degli artefici della controversa Superlega calcistica europea. E annuncia: sta per tornare a investire nel settore sportivo. La notizia è la seguente: Andrea Agnelli ha fondato Gamma Waves Partners, una società di investimento che si concentrerà sulle opportunità offerte da competizioni e format sportivi innovativi, nonché da squadre e atleti. La società ha sede ad Amsterdam e – attenzione – gestirà i capitali investiti dall’ex allenatore della Juventus e dai co-fondatori, tra cui Rocco Benetton dell’omonima dinastia della moda e l’ex capitano della nazionale italiana di calcio Giorgio Chiellini.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Andrea Agnelli torna a investire nello sport e ha Chiellini come socio

Notizie correlate

Spalletti rivela: «Andrò a vivere nello stesso condominio di Comolli e Chiellini». Ecco a cosa ha fatto riferimento l’allenatoredi Redazione JuventusNews24Spalletti rivela: «Andrò a vivere nello stesso condominio di Comolli e Chiellini».

Agnelli irrompe nella vendita de La Stampa: Margherita pronta a investire per tutelare l’eredità familiare.La trattativa per la cessione de ** ha subito una svolta inattesa con l'interesse di Margherita Agnelli, sorella di John Elkann, che potrebbe...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Financial Times: Andrea Agnelli torna a investire nel mondo dello sport con Gamma Waves Partners; Andrea Agnelli lancia Gamma Waves Partners per tornare a investire nello sport; La Juve rifà i conti con Allegri; Partire bene: i sistemi educativi per l’infanzia in Italia e in Europa.

Andrea Agnelli lancia Gamma Waves Partners per tornare a investire nello sportTra i co-fondatori della società con sede ad Amsterdam spiccano l’imprenditore Rocco Benetton l'ex capitano della nazionale italiana Giorgio Chiellini ... milanofinanza.it

Gramellini: 'Sono assolutamente convinto che Andrea Agnelli tornerà in sella alla Juve'Nelle scorse ore, l’opinionista Luca Gramellini ha parlato su YouTube, dove si è detto convinto che prima o poi l’ex presidente della Juventus, Andrea Agnelli, tornerà a guidare il club bianconero. it.blastingnews.com

Se l’Inter vincesse la decima Coppa Italia, dovrebbe assolutamente apporsi la stella d’argento. Come avrebbe dovuto far la Juventus dal 2015, ma Andrea Agnelli in piena guerra al palazzo lo scartò sdegnosamente, nascondendo in principio pure le 3 stelle x.com

"A Moratti va riconosciuto un grande amore per l'Inter, talmente forte da avergli fatto accettare uno Scudetto che non ha vinto" Andrea Agnelli - facebook.com facebook