Andrea Agnelli riparte dallo Sports Tech | nasce Gamma Waves Partners con Chiellini e Benetton

Andrea Agnelli ha annunciato la nascita di Gamma Waves Partners, una nuova società nel settore dello Sports Tech. Alla guida dell'azienda ci sono anche l’ex calciatore Chiellini e il gruppo Benetton. La società si propone di sviluppare progetti innovativi legati al mondo dello sport e della tecnologia. La presentazione ufficiale è avvenuta nelle ultime settimane, senza ulteriori dettagli sui primi interventi o investimenti pianificati.

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