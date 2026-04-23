Quaranta anni fa, alle prime ore del 26 aprile 1986, si verificò un incidente nel reattore numero 4 di una centrale nucleare in Ucraina. Durante un test di sicurezza, un insieme di errori umani e problemi tecnici causò un'esplosione che liberò grandi quantità di materiale radioattivo nell'ambiente. L'evento portò alla evacuazione di numerose persone e alla creazione di un'area di esclusione tuttora attiva.

L'anniversario Il 26 aprile 1986 l’esplosione della centrale nucleare in Ucraina (allora parte dell’ex U). Un disastro umano e ambientale che sconvolse l’Europa e segnò il mondo Clicca il papavero a sinistra o in fondo e regala questo articolo a chi vuoi. Regala più che puoi entro il 25 aprile. Chernobyl, Ucraina, 26 aprile 1986, ore 1:23. Durante un test di sicurezza al reattore numero 4 della centrale nucleare RBMK, una improbabile concatenazione di fattori umani e tecnici portò a un aumento incontrollato della potenza. Il risultato fu un’esplosione seguita dall’incendio del nocciolo e dalla liberazione di una nube tossica di materiale radioattivo nell’atmosfera.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - 40 anni fa, Chernobyl. Una scoria mai finita

#Chernobyl torna un problema di sicurezza globale

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