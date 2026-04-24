Ancona il Mef congela 101 milioni | rischio per il Molo Clementino

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha deciso di bloccare 101,2 milioni di euro destinati alle Autorità di sistema portuale adriatiche. Tra le somme congelate ci sono 22 milioni di euro che erano stati assegnati al progetto di banchinamento del Molo Clementino ad Ancona. La decisione riguarda fondi pubblici che ora sono momentaneamente indisponibili, generando preoccupazioni sul proseguimento dei lavori nel porto.

? Cosa sapere Il Mef blocca 101,2 milioni di euro per le Autorità di sistema portuale adriatiche.. Il congelamento colpisce i 22 milioni destinati al banchinamento del Molo Clementino ad Ancona.. Il blocco di 101,2 milioni di euro da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze mette a rischio i progetti strategici dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale, colpendo direttamente il banchinamento del Molo Clementino ad Ancona. La decisione, presa dal Ministero dell’Economia lo scorso settembre, ha congelato una quota rilevante di fondi originariamente destinati dalle infrastrutture nazionali, creando un corto circuito finanziario che coinvolge anche altre quattro Autorità di sistema portuali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ancona, il Mef congela 101 milioni: rischio per il Molo Clementino Notizie correlate Porto, il Mef blocca 101 milioni di finanziamenti, compresi i soldi utili al banchinamento del Molo ClementinoANCONA – Il Comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale ha dato il via libera oggi al rendiconto consuntivo... Leggi anche: Molo Clementino, banchine e vasche di colmata: addio fondi, il Mef taglia 100 milioni all?Autorità portuale nelle Marche Una raccolta di contenuti Il Mef blocca 101 milioni di euro. A rischio anche il Molo Clementino: La programmazione non si fermaIl provvedimento lascia di stucco l’Autorità Portuale dell’Adriatico centrale ed altre quattro nel Paese. Più della metà riguarda opere finanziate, tra cui il dragaggio dei fondali e il discusso nuovo ... ilrestodelcarlino.it Molo Clementino, banchine e vasche di colmata: addio fondi, il Mef taglia 100 milioni all’Autorità portuale nelle MarcheANCONA Una doccia fredda. Uno choc imprevisto che ha allarmato il fronte del porto. Oltre 100 milioni di euro da trasformare in opere sono stati ... msn.com