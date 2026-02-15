Colle | appello dei cittadini | Strade brutte e pericolose Servono rapidi interventi

I cittadini di Colle hanno inviato numerosi messaggi per denunciare le condizioni delle strade, che considerano pericolose e piene di buche. La causa principale, secondo loro, è la mancanza di interventi rapidi da parte delle autorità. Un residente ha raccontato di aver evitato un incidente solo grazie alla sua attenzione, mentre altri descrivono le strade come un vero e proprio percorso a ostacoli.

Sono giunte in redazione, nel volgere di pochi giorni, svariate segnalazioni da parte di cittadini esasperati circa lo stato delle strade a Colle, ridotte, a detta di molti, ad un autentico percorso a ostacoli. Il manto bituminoso appare oggi disseminato di buche ed avvallamenti, in particolare nelle zone periferiche e nelle aree interne. Le cause vanno ricercate nell'inclemenza stagionale. Le piogge persistenti delle ultime settimane hanno aggredito l'asfalto con costanza implacabile, insinuandosi nelle microfratture e ampliandole senza indulgenza. A ciò si aggiunge la neve di gennaio. Il risultato è sotto gli occhi, ma soprattutto sotto le ruote di tutti: carreggiate che somigliano più a un arcipelago di crateri che a un'infrastruttura degna di tale nome.