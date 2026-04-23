Nascono le squadre per la riparazione di strade e marciapiedi Interventi anche in 24 ore costo 3,3 milioni

Il Comune di Ancona ha annunciato la creazione di squadre specializzate per la riparazione di strade e marciapiedi, con interventi che potranno essere eseguiti entro 24 ore. La spesa complessiva prevista per questa iniziativa è di circa 3,3 milioni di euro. La misura mira a migliorare la sicurezza e la qualità delle superfici urbane.

ANCONA – Il Comune di Ancona annuncia l’introduzione di squadre dedicate alla manutenzione di strade e marciapiedi.Grazie al piano triennale Imu-Tasi del Comune di Ancona prende forma un sistema strutturato dedicato alla rete stradale e pedonale, basato su una presenza costante sul territorio e.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Giubileo: Nanni-Stampete (Misto-Pd), procedono interventi su strade, marciapiedi, ponti e piazzeOggi, durante una riunione della commissione congiunta Giubileo – Lavori pubblici, si è tenuta un’audizione con l’assessora ai Lavori Pubblici,... Leggi anche: A passo spedito il piano del Comune per rifare strade e marciapiedi: interventi da via Crispi a via Altofonte Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Nascono due nuove squadre, altrettante in arrivo; A Manfredonia il Calcio a 5 Unificato diventa un abbraccio collettivo con le squadre Special Olympics; Anche la Valle d'Aosta partecipa alle Olimpiadi di Primo Soccorso della Croce Rossa per studenti; SEGUIRE LE SQUADRE ITALIANE DALL’ESTERO: COME CAMBIA L’ESPERIENZA DEL TIFOSO. A Manfredonia il Calcio a 5 Unificato diventa un abbraccio collettivo con le squadre Special OlympicsA Manfredonia il Calcio a 5 Unificato diventa un abbraccio collettivo con le squadre Special Olympics Ci sono eventi che non nascono per riempire un calendario, ma per dare voce a un bisogno profondo ... statoquotidiano.it Ci sono serie che nascono con un’identità così precisa da sembrare, fin da subito, difficili da replicare. Non tanto per la complessità della loro struttura, quanto per quell’equilibrio sottile tra forma e contenuto che le rende uniche. Beef – Lo scontro apparteneva - facebook.com facebook Le preoccupazioni del 29enne Jonas Vingegaard nascono dal grave incidente subito al Giro dei Paesi Baschi. Le conseguenze furono pesantissime: fratture multiple, danni ai polmoni e un lungo percorso di recupero #Vingegaard x.com