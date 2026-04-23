Nascono le squadre per la riparazione di strade e marciapiedi Interventi anche in 24 ore costo 3,3 milioni

Da anconatoday.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Ancona ha annunciato la creazione di squadre specializzate per la riparazione di strade e marciapiedi, con interventi che potranno essere eseguiti entro 24 ore. La spesa complessiva prevista per questa iniziativa è di circa 3,3 milioni di euro. La misura mira a migliorare la sicurezza e la qualità delle superfici urbane.

ANCONA – Il Comune di Ancona annuncia l’introduzione di squadre dedicate alla manutenzione di strade e marciapiedi.Grazie al piano triennale Imu-Tasi del Comune di Ancona prende forma un sistema strutturato dedicato alla rete stradale e pedonale, basato su una presenza costante sul territorio e.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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