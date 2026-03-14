Durante la prima sessione di prove libere del Gran Premio della Cina, la Scuderia Ferrari ha deciso di rimuovere l’ala rotante dal proprio albero posteriore, a causa di problemi di affidabilità riscontrati nel componente. La squadra ha optato quindi di non utilizzare più questa tecnologia durante le qualifiche e la gara, concentrandosi su altre soluzioni per migliorare le prestazioni della vettura.

La Scuderia Ferrari ha deciso di abbandonare il proprio albero posteriore rotante durante la prima sessione di prove libere del Gran Premio della Cina. L’innovativo dispositivo, capace di ruotare di 180 gradi, è stato testato da Charles Leclerc e Lewis Hamilton a Shanghai ma non è stato mantenuto per le gare ufficiali. La scelta deriva da problemi di affidabilità e dalla necessità di garantire prestazioni costanti. Nella sessione di pratica iniziale, il sistema ha mostrato segnali di cedimento che hanno portato i piloti a segnalare blocchi ai freni in determinate zone del tracciato. Il team ha optato per tornare alla configurazione convenzionale utilizzata a Melbourne per il resto del weekend. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ferrari scarta l’ala rotante: problemi di affidabilità

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