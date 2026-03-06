Nuovo Cinema Aquila sassata contro la vetrata di ingresso Atto vandalico è una ferita

Ignoti hanno lanciato una pietra di grandi dimensioni contro la vetrata di ingresso del Nuovo Cinema Aquila, situato nel quartiere Pigneto. L’atto vandalico ha causato danni evidenti e viene descritto come un gesto deliberato che ha lasciato una ferita alla struttura. Nessuno è rimasto ferito durante l’incidente, ma l’evento ha suscitato preoccupazione tra i responsabili del cinema.

Lo staff: "Andremo avanti, non ci fermeremo. L'episodio non venga strumentalizzato per 'militarizzare' il quartiere" "Un atto di deliberato vandalismo" che rappresenta "una ferita". Ignoti hanno lanciato una pietra di non piccole dimensioni contro la vetrata di ingresso del Nuovo cinema Aquila, al Pigneto. Lo staff del polo culturale si è accorto nella mattinata di venerdì 6 marzo di quanto accaduto. Un gesto che, presumibilmente, è stato compiuto nella notte. "Abbiamo subito questo danno - hanno spiegato a RomaToday dal Nuovo cinema Aquila - ma non c'è stato alcun furto, come invece avvenuto in passato. Sicuramente siamo dispiaciuti, soprattutto perché siamo in un momento carichi di eventi sociali.