Amt piano da 40 milioni | Regione e Comune incontrano magistrati della Corte dei Conti

Venerdì mattina, il presidente della Regione Liguria e il vicesindaco di Genova hanno incontrato alcuni magistrati della Corte dei Conti. L'incontro si è focalizzato su un piano da 40 milioni di euro, con i magistrati che hanno offerto la loro consulenza sulla bozza di legge regionale. La riunione si è svolta in un clima di dialogo tra le istituzioni locali e i rappresentanti della Corte dei Conti.

Venerdì mattina, il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e il vicesindaco di Genova Alessandro Terrile hanno incontrato alcuni magistrati della Corte dei Conti che hanno messo a disposizione la propria competenza per offrire alcuni suggerimenti in merito alla bozza di legge regionale.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Foggia: Corte dei Conti dà ragione al Comune nella disputa tributi da 3 milioni con ex concessionaria.Foggia, la Corte dei Conti dà ragione al Comune nella disputa da 3 milioni con l'ex concessionaria dei tributi La Corte dei Conti ha emesso una... Amt, Bucci: "Prima il piano di ristrutturazione poi la legge regionale per sbloccare 40 milioni"Il futuro di Amt passa prima dall’approvazione del piano di ristrutturazione e poi da un intervento legislativo regionale per sbloccare i 40 milioni... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Piano Amt, i due scenari shock: biglietti più cari e meno servizi; Amt, Bucci conferma: dalla Regione 40 milioni al Comune ma senza entrare nel capitale; Amt, ecco il piano di risanamento: tra le ipotesi l’aumento nel 2027 del costo del biglietto; Amt, nel piano salva-conti ipotesi biglietto più caro e riduzione delle corse. Amt, incontro Bucci-Terrile con Corte Conti per ipotesi su piano: 40 milioni per Genova e fino a 3,3 milioni per TPLBucci ha precisato che non è stata richiesta alcuna approvazione formale del testo, sottolineando come ciò non rientri nelle competenze dell’organo contabile ... telenord.it Amt, semaforo verde per la ricapitalizzazione: nella partita entra il deposito della metropolitanaConfermati i 40 milioni della Regione, ma sarà il Comune a ripianare le perdite. I sindacati incontrano Salis sul piano di risanamento: Diversi punti da migliorare, gli accordi non si toccano ... genova24.it Amt, avanti il piano di risanamento: confronto a Tursi con i sindacati, a maggio pronta l'approvazione della versione definitiva. Leggi qui l'articolo: https://www.lavocedigenova.it/2026/04/24/leggi-notizia/argomenti/attualita-4/articolo/amt-avanti-il-piano-di-risana - facebook.com facebook