Foggia | Corte dei Conti dà ragione al Comune nella disputa tributi da 3 milioni con ex concessionaria

La Corte dei Conti ha deciso che il Comune di Foggia ha ragione nella causa contro l’ex concessionaria, che deve restituire circa 3 milioni di euro. La disputa riguarda un mancato pagamento di tributi, che ora il tribunale amministrativo ha ritenuto doveroso recuperare. L’amministrazione comunale ha avviato la procedura di recupero e si prepara a recuperare la somma dovuta. La decisione si basa sulle verifiche fatte dai giudici contabili e rappresenta una vittoria per il Comune nella lunga disputa. La vicenda si conclude con questa sentenza definitiva.

Foggia, la Corte dei Conti dà ragione al Comune nella disputa da 3 milioni con l'ex concessionaria dei tributi. La Corte dei Conti ha emesso una sentenza definitiva sulla complessa vicenda legale tra il Comune di Foggia e la società Adriatica Servizi, ex concessionaria del servizio di gestione tributi. Il contenzioso, nato dalla revoca del contratto nel 2019 a seguito di un'interdittiva antimafia, riguardava la restituzione di oltre tre milioni di euro. La decisione dei giudici contabili segna un punto di svolta in una disputa che ha tenuto banco per anni e solleva interrogativi sulla gestione dei servizi pubblici locali e sulla lotta alla criminalità organizzata.