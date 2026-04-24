Amsterdam arrestato il compagno di Ilenia Panzolini | il giallo della morte nella casa di Madurastraat

A Amsterdam, le autorità hanno arrestato Antonio Lupoli, un uomo italiano di 46 anni, in relazione alla morte di Ilenia Panzolini, di 45 anni, trovata senza vita in un appartamento di Madurastraat. La donna, originaria di Montefiascone, è stata trovata senza vita nell’abitazione e il compagno è stato fermato nelle ultime ore. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause del decesso.

Il ritrovamento e l’arresto. È stato fermato dalle autorità olandesi Antonio Lupoli, 46 anni, italiano, compagno di Ilenia Panzolini, la 45enne originaria di Montefiascone trovata senza vita in un appartamento ad Amsterdam. L’uomo è stato arrestato poche ore dopo il ritrovamento del corpo ed è attualmente detenuto in isolamento. Può avere contatti esclusivamente con il proprio legale, mentre gli investigatori lavorano per ricostruire ogni dettaglio della vicenda. Il caso, al momento, viene trattato come un possibile femminicidio maturato in ambito domestico. La segnalazione dei vicini e l’intervento della polizia. Tutto è iniziato nel tardo...🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Amsterdam, arrestato il compagno di Ilenia Panzolini: il giallo della morte nella casa di Madurastraat Notizie correlate Ilenia Panzolini trovata morta in casa ad Amsterdam: fermato il compagno della 45enne, ipotesi femminicidioUna donna italiana di 45 anni, Ilenia Panzolini, è stata trovata morta in casa ad Amsterdam. Mistero a Amsterdam: Ilenia Panzolini trovata morta, fermato il compagnoLa vittima aveva 45 anni ed era originaria di Montefiascone, comune in provincia di Viterbo. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Ilenia Panzolini morta ad Amsterdam: ipotesi femminicidio, arrestato il compagno; Ilenia Panzolini trovata morta ad Amsterdam, aveva 45 anni. Arrestato il compagno; Donna originaria di Montefiascone trovata morta ad Amsterdam, arrestato il compagno; Ilenia Panzolini trovata morta in casa ad Amsterdam: fermato il compagno della 45enne, ipotesi femminicidio. Ilenia Panzolini trovata morta in casa ad Amsterdam: fermato il compagno della 45enne, ipotesi femminicidioUna donna italiana di 45 anni, Ilenia Panzolini, è stata trovata morta in casa ad Amsterdam. Arrestato il compagno della 45enne, sospettato del delitto. Indagini in corso, si ipotizza che il femminici ... fanpage.it Morta Ilenia Panzolini ad Amsterdam, fermato il compagno della donna originaria di Montefiascone, Antonio Lupoli: cos’è successo davvero? Com’è morta?Una tragedia ancora da comprendere davvero riguarda una 45enne, Ilenia Panzolini, originaria di Montefiascone (provincia di Viterbo), trovata senza vita ad Amsterdam, nei Paesi Bassi. Il caso, riporta ... alphabetcity.it ViterboNews 24. . Propaganda antisemita: indagato un 20enne viterbese Ilenia Panzolini trovata morta ad Amsterdam, fermato il marito Scoperto taxi abusivo, multato il conducente e sequestrata l'auto Tuscania: ritrovato residuato bellico vicino ad un b - facebook.com facebook Italiana trovata morta ad Amsterdam, Ilenia Panzolini aveva 45 anni: fermato il compagno x.com