Mistero a Amsterdam | Ilenia Panzolini trovata morta fermato il compagno

A Amsterdam è stata trovata morta una donna di 45 anni, originaria di Montefiascone. Il partner della vittima, un uomo, è stato sottoposto a diverse ore di interrogatorio da parte delle forze dell’ordine locali. La polizia ha fermato l’uomo e sta conducendo accertamenti sulla dinamica dei fatti. La donna è stata rinvenuta senza vita in un appartamento della città.

La vittima aveva 45 anni ed era originaria di Montefiascone, comune in provincia di Viterbo. Il compagno, Antonio Lupoli, è stato interrogato per diverse ore dalla polizia olandese Dalle mura tranquille della provincia laziale ai canali diAmsterdam. Quella diIlenia Panzoliniè una morte che per ora resta avvolta nell’incertezza. È la storia di una donna di45 anni, originaria diMontefiascone, trovata senza vita in un appartamento diMadurastraat, nel quartiereIndische Buurt, nella zona est della capitale olandese. Un contesto lontano dalle immagini più note della città, fatto di strade laterali e palazzi anonimi. Il corpo della donna è stato scopertovenerdìall’interno dell’abitazione.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Mistero a Amsterdam: Ilenia Panzolini trovata morta, fermato il compagno Notizie correlate Leggi anche: Italiana trovata morta ad Amsterdam, Ilenia Panzolini aveva 45 anni: fermato il compagno Ilenia Panzolini trovata morta in casa ad Amsterdam: fermato il compagno della 45enne, ipotesi femminicidioUna donna italiana di 45 anni, Ilenia Panzolini, è stata trovata morta in casa ad Amsterdam. Altri aggiornamenti Ilenia Panzolini trovata morta in casa ad Amsterdam: fermato il compagno della 45enne, ipotesi femminicidioUna donna italiana di 45 anni, Ilenia Panzolini, è stata trovata morta in casa ad Amsterdam. Arrestato il compagno della 45enne, sospettato del delitto. Indagini in corso, si ipotizza che il femminici ... fanpage.it Morta Ilenia Panzolini ad Amsterdam, fermato il compagno della donna originaria di Montefiascone, Antonio Lupoli: cos’è successo davvero? Com’è morta?Una tragedia ancora da comprendere davvero riguarda una 45enne, Ilenia Panzolini, originaria di Montefiascone (provincia di Viterbo), trovata senza vita ad Amsterdam, nei Paesi Bassi. Il caso, riporta ... alphabetcity.it