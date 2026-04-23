Ilenia Panzolini trovata morta in casa ad Amsterdam | fermato il compagno della 45enne ipotesi femminicidio

Una donna italiana di 45 anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione ad Amsterdam. Le forze dell’ordine hanno fermato il compagno della vittima, che è attualmente sotto interrogatorio. La polizia sta esaminando le circostanze del decesso, mentre si indaga per stabilire eventuali responsabilità. La notizia ha suscitato attenzione nella comunità locale e tra i familiari.

Una donna italiana di 45 anni, Ilenia Panzolini, è stata trovata morta in casa ad Amsterdam. Arrestato il compagno della 45enne, sospettato del delitto. Indagini in corso, si ipotizza che il femminicidio sia avvenuto al culmine di una lite domestica.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Ilenia Panzolini trovata morta ad Amsterdam, aveva 45 anni ed era originaria del Viterbese. Fermato il compagno Femminicidio a Messina: Daniela Zinnanti trovata morta in casa, fermato un uomoChi era Daniela Zinnanti e cosa è successo a Messina Un nuovo dramma scuote la città di Messina, dove una donna di 50 anni è stata trovata senza vita... Una raccolta di contenuti Si parla di: Hormuz, l'Iran attacca tre navi cargo nello Stretto. La Euphoria incagliata, le altre due sequestrate. Ilenia Panzolini trovata morta in casa ad Amsterdam: fermato il compagno della 45enne, ipotesi femminicidioUna donna di 45 anni è stata trovata morta in casa ad Amsterdam, la vittima si chiamava Ilenia Panzolini. Il corpo della 45enne, originaria di Montefiascone, in provincia di Viterbo, è stato rinvenuto ... fanpage.it Ilenia Panzolini trovata morta ad Amsterdam, aveva 45 anni ed era originaria del Viterbese. Fermato il compagnoDonna di 45 anni trovata morta as Amsterdam, in stato di fermo il compagno. Si chiamava Ilenia Panzolini ed era originaria di Montefiascone la donna trovata senza vita venerdì ... ilgazzettino.it