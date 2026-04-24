Amici di Puccini UK Un ponte con il mondo per un turismo di qualità

Si arricchisce il panorama di chi, a partire dal Centenario della morte di Giacomo Puccini, promuove l’interesse intorno alla figura del Maestro, della sua musica e del territorio lucchese. Nel 2024 è nata l’Associazione “ Amici di Puccini UK ” il cui obiettivo è la promozione di una più ampia diffusione della musica pucciniana, incoraggiando e sostenendo i giovani cantanti lirici britannici, stimolando altresì l’interesse per il Teatro del Giglio Giacomo Puccini e per la città. “L’associazione vede tra i fondatori gli inglesi Peter Moorhouse, ex Managing Director di Morgan Stanley Uk – si legge in una nota dell’associazione – appassionato...🔗 Leggi su Lanazione.it

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