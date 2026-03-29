Gli Amici del Giglio Puccini Nasce l’associazione che sostiene il teatro di Lucca

È stata costituita un’associazione dedicata al sostegno del teatro di Lucca, con l’obiettivo di rafforzare il rapporto tra il teatro, la comunità e gli artisti. L’organizzazione si propone di promuovere spettacoli di qualità, mantenendo vivo il diritto di tutti di partecipare alle rappresentazioni e di sviluppare un legame più stretto tra pubblico e scena teatrale.

L’idea è chiara e ambiziosa: rafforzare il legame tra il teatro, la cittadinanza e gli artisti, garantendo sempre più spettacoli di qualità senza mai perdere di vista una convinzione fondamentale: tutti hanno il diritto di andare a teatro e innamorarsene. Proprio partendo da questo spirito, la scrittrice Margherita Loy, nata a Roma ma ormai lucchese di adozione, ha deciso di dare vita all’associazione " Gli Amici del Giglio Puccini ". Affascinata dalla programmazione di prestigio del Teatro del Giglio Giacomo Puccini, ha capito che c’era bisogno di fare qualcosa di concreto per sostenerlo. Così, insieme ad amici appassionati, è nata l’idea di questa nuova associazione: un progetto che, burocrazia permettendo, dovrebbe prendere forma entro l’estate. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Gli Amici del Giglio Puccini. Nasce l’associazione che sostiene il teatro di Lucca Articoli correlati Nasce l’associazione: "Amici del Presepio"È nata l’associazione culturale Amici del Presepio di Recanati odv, con l’obiettivo di valorizzare e promuovere la tradizione del presepio. Nasce l’associazione “Amici dei Musei” di Padova e Provincia: ecco il programma 2026Il presidente Gianfranco Martinoni illustra obiettivi e attività dei prossimi mesi: firmato il disciplinare di collaborazione con i Musei Civici per... Tutti gli aggiornamenti su Gli Amici del Discussioni sull' argomento Gli Amici del Giglio Puccini. Nasce l’associazione che sostiene il teatro di Lucca; Fondazione Ragghianti: Incontro con l’Associazione Amici di Brera; Memorial Alessandro Dei. La Società Assi Giglio Rosso ospita il Torneo triangolare di Calcio storico; Addio a Pietro Tomas, la comunità si stringe al dolore della famiglia. Buon giovedì con una bella corsetta con gli amici del giovedì - facebook.com facebook