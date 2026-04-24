Amici anticipazioni 25 aprile | Serena Brancale e Ermal Meta super ospiti

Sabato 25 aprile è stata registrata una nuova puntata di Amici, con due artisti di rilievo come ospiti. Serena Brancale e Ermal Meta sono apparsi come ospiti speciali, portando la loro presenza alla trasmissione. La registrazione si è svolta senza incidenti e le anticipazioni riguardano la partecipazione di entrambi durante la puntata. Nessuna informazione è ancora stata diffusa sui dettagli delle esibizioni o sui ruoli specifici degli ospiti.

Amici, anticipazioni registrazione sabato 25 aprile. Serena Brancale e Ermal Meta super ospiti di puntata. Arrivano le anticipazioni della registrazione della puntata di Amici di sabato 25 aprile. Secondo le anticipazioni di superguidatv.it arrivano Serena Brancale e Ermal Meta, mentre tra gli ospiti ci sono Luca Laurenti e Luca Argentero, pronti a rimettersi in gioco nello show guidato da Alessandro Cattelan. Presente anche Alessandro Siani per la parte comica. Nella prima manche si sfidano Rudy Zerbi e Alessandra Celentano contro Veronica Peparini e Lorella Cuccarini. Il guanto di sfida sulla sensualità tra Nicola e Alex viene vinto da Nicola.🔗 Leggi su 2anews.it

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