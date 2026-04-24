Da aprile 2026, la rivista Amica presenta in edicola uno zaino appartenente alla collezione PrimaveraEstate 2026. L'uscita coincide con l'inizio della nuova stagione e riguarda il lancio di un prodotto specifico. La pubblicazione si occupa di proporre il nuovo accessorio ai lettori, annunciando la disponibilità del prodotto nelle edicole. La comunicazione si concentra sulla presentazione della collezione e sulla data di uscita.

Dal 24 aprile 2026 Amica arriva in edicola con lo zaino della collezione PrimaveraEstate. Quello di maggio è un numero ricchissimo: il nostro Art Issue, come ci racconta la direttrice di Amica Luisa Simonetto nel suo editoriale: «Mi piace veramente tanto il titolo della Biennale di Venezia 2026, lo vorrei scrivere a pennarello sulla mia maglietta preferita. Lo farò. Anzi, facciamolo insieme: è In Minor Keys, in tono minore, dall’intuizione di Koyo Kouoh, prima curatrice africana alla guida della kermesse planetaria (trovate la sua storia a pag. 51). Il mondo urla? E noi abbassiamo la voce per concentrarci sulle frequenze più sottili e sotterranee.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Amica di Maggio è in edicola con lo zaino P/E 2026

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