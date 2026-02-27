Paderno Dugnano riempie di coltellate lo zio che si salva parando i colpi con lo zaino | nipote arrestato per tentato omicidio

A Paderno Dugnano un uomo di 33 anni è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di aver tentato di uccidere lo zio, che si è salvato parando i colpi con lo zaino. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal Tribunale su richiesta della Procura della Repubblica di Monza. L’arresto è stato eseguito in esecuzione del provvedimento giudiziario.

I Carabinieri di Paderno Dugnano, in esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale su richiesta della Procura della Repubblica di Monza, hanno arrestato, per tentato omicidio, un egiziano di 33 anni, con precedenti. Il provvedimento è scaturito dalle indagini condotte dai militari dell’Arma, anche mediante l’analisi di immagini utili acquisite da sistemi di videosorveglianza, che hanno consentito di individuare l’uomo quale autore di una violenta aggressione ai danni del cognato, avvenuta in strada il 19 febbraio scorso. Paderno Dugnano, aggredisce a coltellate lo zio: arrestato 33enne (atex.dam.standard.Video - p. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

